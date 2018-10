DOCUMENT SEPT À HUIT - Au pays du jaguar, dans la région du Pantanal

Sa mâchoire est plus puissante que celle d’un lion ou d’un tigre, il chasse les caïmans et règne sur la région équatoriale du Pantanal, au Brésil. Rencontre spectaculaire avec le Jaguar, un félin en voie de disparition mais que nos équipes ont approché au plus près avec les scientifiques qui le protègent. Ce reportage est issu de l'émission Sept à huit du 21 octobre, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.