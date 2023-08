Dominique Tapie, l'épreuve de l'amour

Dominique avait 19 ans à l'époque quand elle a rencontré Bernard, patron de l’entreprise dans laquelle elle a travaillé. Bernard était marié et ne cherchait pas à avoir une maîtresse, mais quelque chose lui a plu chez Dominique, sa résistance face à lui. Cela a provoqué une émulation chez lui, mais Dominique a attendu dix-sept ans avant de l'épouser. Résister était la seule façon d'exister à ses côtés. Dans l'intimité du couple, il avait un trait de caractère particulièrement difficile à vivre. Il était extrêmement jaloux et possessif. Mais au-delà de cette jalousie, c'était un mari très tendre, très affectueux et très protecteur. La consécration, pour Bernard, a été d'être ministre. Il était honoré de servir la république. Dans les derniers mois de Bernard, en plus d’être affaibli par le cancer, son couple a été victime d’une agression dans leur demeure. À sa mort, sa femme a enduré une dette colossale de plus de 647 millions d'euros. L'hôtel dans lequel ils ont vécu et tous les autres biens ont été aussi saisis pour rembourser cette dette. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.