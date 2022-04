Double meurtre en famille : la vengeance du gendre ?

Les deux corps gisaient dans la maison principale, criblés de balles. Celui de Patrick, dans l'entrée, au pied de l'escalier. Celui de Marie-Laure, à l'étage, dans la douche. Tous les deux menaient une vie tranquille, centrée autour de leurs enfants et petits-enfants. Il faudra quatre mois d'enquête pour élucider ce double homicide et découvrir que l'assassin présumé faisait partie de la famille. Une histoire de famille pourtant idyllique au départ. En 2010, Patrick et Marie-Laure acquièrent ce domaine de quinze hectares. Une deuxième vie pour cette ancienne prof de gym et cet ancien plongeur-soudeur, devenu chef d'entreprise, à la tête de plusieurs auto-écoles. Un couple, parti de rien, à qui tout semble réussir. Présumé innocent, Anthony, le gendre, est en détention dans la Maison d'arrêt de Draguignan depuis cinq mois. Il est mis en examen pour double assassinat. Il risque une peine de prison à perpétuité. Les deux enfants du couple ont pour la première fois accepté de témoigner anonymement afin de préserver leurs familles.