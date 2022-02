Double vie : l'argent facile et l'engrenage du strip-tease en ligne

Bien qu'ils n'aient jamais été libertins, pour arrondir leur fin de mois, Maryline et Valentin ont eu l'idée de s'inscrire sur un site internet d'un nouveau genre. Ce réseau social, créé par un Anglais en 2016, est apparu en France il y a trois ans. Il compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde. Le principe est le même que Facebook ou Instagram, à une chose près. Chacun peut créer un profil, y mettre des photos. Mais pour y accéder, les abonnés doivent payer. Pour éviter que des mineurs y vendent leurs photos, la plateforme a mis en place plusieurs étapes de vérification. Les candidats doivent fournir un compte bancaire, une pièce d'identité et se prendre en photo. Un logiciel compare ensuite les deux images. Les contenus violents et pédophiles sont bannis, même si le réseau a déjà été accusé d'être laxiste sur ses contrôles. Le succès de la plateforme et tel que depuis deux ans, des réseaux sociaux concurrents ont vu le jour et banalise ce business du nu. Si certains professionnels comme des acteurs porno ou des camgirls y sont inscrits, la plupart des profils sont ceux de monsieur ou madame tout le monde. Jeune étudiante, fleuriste, commerçante, des utilisatrices de ces plateformes nous ont raconté comment elles ont été grisées par cet argent facile. Fières d'assumer leur choix, elles sont parfois inconscientes de l'univers dans lequel elles ont mis les pieds. En effet, si l'aventure est virtuelle, les risques sont bien réels. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.