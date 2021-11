Eddy Mitchell raconte Johnny Hallyday, son ami disparu il y a quatre ans

Belle voix, mais taiseux, à bientôt 80 ans, Eddy Mitchell dépasse enfin sa légendaire pudeur pour écrire une chanson à Johnny Hallyday, disparu il y a 4 ans. Ce dimanche soir, il lève le voile sur leur relation jusqu'au dernier mois, jusqu’à l’ultime rendez-vous. Eddy se confie sur Johnny, son frère. "Il m’appelait à n’importe quelle heure du jour, surtout de la nuit d’ailleurs. On avait une relation qui était vraiment plus qu’amis, qui était presque fraternelle", se rappelle Eddy avec émotion. C'est l'amour du rock'n roll qui les unissait avant tout. Le crooner est revenu sur leur rencontre à l’âge de 16 ans lors d’une "surprise-partie", à leur dernière entrevue "deux-trois jours" avant sa mort. Les souvenirs sont présents dans sa vie mais on ne le sent pas nostalgique pour autant. À 79 ans, Eddy Mitchell sort un nouvel album, la dernière des légendes des rock'n roll français se confie rarement mais il a accepté de le faire ce soir pour évoquer sa relation quasi fraternelle avec Johnny, de son rapport à la mort. De leur rencontre à l'adolescence aux derniers jours de son ami de 60 ans, un témoignage empreint de sincérité, d'émotion mais aussi d'humour dans le portrait de la semaine. Découvrez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.