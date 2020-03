El Nido, la plage du paradis

Le village El Nido, sur l'île de Palawan, aux Philippines, possède parmi les plus belles plages au monde. Des centaines d'expatriés s'y sont construits une nouvelle vie. Ils y ont monté leurs commerces et ont misé sur un boom touristique. Désormais, ce coin de paradis fait figure de petite colonie française, où l'on peut déguster une bonne bouillabaisse à 11 000 kilomètres de Marseille. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.