"Elle n'est pas handicapée mentale, elle est différente" : Hélène de Fougerolles se confie sur l'autisme de sa fille

Hélène de Fougerolles parle pour la première fois de sa fille unique Shana, bientôt majeure et née autiste. Après le choc de l'annonce et au moins dix ans d'une culpabilité secrète, la comédienne a appris à accepter la différence de son enfant. Une différence sensible dès les premiers mois, mais qu'il a fallu des années pour nommer. "Je n'ai jamais eu d'enfants autour de moi, donc je ne connais pas trop les comportements normaux des petits. Mais elle est très sage, ne réclame rien, ne me regarde pas dans les yeux. Elle est là sans être là et puis elle marmonne, ne dit pas de mots. Elle verbalise rien, il n'y a pas de maman, ni de papa. Elle fait du flapping. C'est une façon de gérer ses émotions quand elle est contente ou au contraire quand elle a peur", confie-t-elle. Pour Hélène de Fougerolles, sa fille "n'est pas handicapée mentale ou déficiente mentale. L'actrice de 47ans décrit sa fille comme "quelqu'un de très lumineux, très gentil. Aujourd’hui, ma fille va très bien, les gens l’aiment beaucoup, elle voit le positif partout." Une fille formidable qui "fait partie du package", dans sa vie de femme : "Elle passe avant moi et elle passera toujours avant tout le monde. Cela peut être compliqué, mais ce n’est pas négociable". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.