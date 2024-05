Embuscade mortelle : l’attaque du fourgon dans l’Eure

Paragraphe du Communiqué de Presse.Arnaud Garcia avait 34 ans. Il était surveillant de prison depuis 2009. Il venait de rejoindre les services d’escorte judiciaires. Mardi matin, Arnaud était à bord d’un fourgon pénitentiaire entre le tribunal de Rouen et la maison d’arrêt d’Évreux. Il escorte un détenu. À 10h57, le fourgon passe le péage d’Incarville quand il est percuté par une voiture noire, qui arrive à contresens. Deux hommes cagoulés et armés en descendent. Cette sidérante séquence est filmée par la vidéosurveillance du péage. Au bout d’une minute quarante d’assaut, un surveillant avance courbé, sous la menace d’une arme, avec, sans doute, la clé permettant d'ouvrir la cellule et de libérer le détenu. On le voit dans les images avec ses baskets blanches, sauter du fourgon, une évasion millimétrée. Le commando tente ensuite de mettre le feu à la voiture bélier avant de s’enfuir avec le détenu. Ils vont parcourir une trentaine de kilomètres et abandonneront leur voiture calcinée dans la campagne normande. Le bilan est très lourd. Deux agents pénitentiaires ont été tués. Fabrice Moello, 52 ans et Arnaud Garcia. Trois autres surveillants sont grièvement blessés. Leur pronostic vital n’est, ce dimanche, plus engagé. Le détenu qui a pris la fuite s’appelle Mohamed Amrah, surnommé “La mouche” dans le milieu. Il a 30 ans et est père d’un petit garçon de quatre ans. Il a grandi dans le quartier de la Sablière à Rouen. À quinze ans, il est condamné pour la première fois pour vol avec effraction et multiplie ensuite les délits. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.