Emplois détruits, les naufragés du Covid-19

De petites entreprises notamment des commerces ainsi que d'autres victimes collatérales ont souffert du confinement. Ils sont vendeurs, intérimaires, petits patrons ou étudiants boursiers et ont perdu en pleine crise du covid le job qui les faisait vivre... parfois même leur logement. Dans notre pays, 715 000 personnes se retrouvent ainsi naufragées. Le coronavirus ne les a pas atteints physiquement, mais leur vie a basculé.