En immersion avec les chasseurs de primes en Arizona

Imaginez des citoyens comme vous et moi qui à la sortie du travail s'équipe comme des policiers d'élite avec gilet pare-balles et armements lourds pour arrêter des délinquants en liberté conditionnelle. Ils ont l'apparence de policiers et tout l'attirail, mais en réalité, ce sont des chasseurs de primes. Inconcevable chez nous, l'activité de chasseur de primes fait partie de la tradition américaine. Par appât du gain et par goût de la chasse à l'homme, 15 000 Américains se font auxiliaires de justice, souvent à temps partiel. Une activité dangereuse, mais qui dans certains États, comme l'Arizona, est très facile d'accès et peu surveillée. Traques aux fugitifs ! En Arizona, des chasseurs de primes aux méthodes musclées flirtent avec la loi pour une poignée de dollars.