En immersion avec les irréductibles fans de Johnny Hallyday

En décembre 2017, la France enterrait un mythe. Mille chansons, deux mille couvertures de magazine, trois mille concerts, le plus gros vendeur de disques de l'Hexagone où il a lancé le rock'n'roll et le people. Pour ses funérailles nationales, un million de personnes dans les rues. Comme les portes du pénitencier, les pages d'une destinée semblaient se refermer. Johnny chantait : ça ne meurt pas un homme, un homme ça s'oublie. Mais ces fans n'oublient pas. Avec leurs chagrins, certains parviennent même à créer à plus que jamais se ressembler, se rassembler. Ça fait donc plus de 3 ans déjà que Johnny Hallyday nous a quitté. Mais la Johnny mania n'a pas reculé, bien au contraire. Entre émissions radio, exposition photo, randonnée moto, et même une messe hebdomadaire à la Madeleine à Paris, la communauté des fans de la star s'organise et se retrouve autour de la musique qu'elle aime. Découvrez la nouvelle vie des fans de Johnny. Comment leur destin a-t-il changé ? Comment se perpétue le culte de la star ?