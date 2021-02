En larmes, Hélène de Fougerolles se confie sur l'autisme de sa fille Shana

Depuis une quinzaine d'années, sa beauté solaire masque une vie de mère et de femme compliquée. Hélène de Fougerolles a dû apprendre seule à faire grandir une enfant différente, sa fille Shana dont l'autisme a mis des années à être diagnostiqué. Confrontée à des enseignants dépassés, à un corps médical méconnaissant et parfois brutal, la comédienne a cru pendant dix ans qu'elle était une mauvaise mère, responsable du mal dont souffre sa fille. Elle est passée par le déni, la colère, le rejet avant de trouver par elle-même un espace d'échange, de partage avec Shana. Un parcours long et difficile dont Hélène de Fougerolles parle pour la première fois publiquement. C'est le portrait de la semaine.