Enfants accros aux écrans : le combat des familles

À quel moment et comment interdire les écrans aux enfants ? Une question que la plupart des parents se posent. Actuellement, en moyenne, les moins de 18 ans passent trois heures par jour. Parfois, ce comportement vire à l’addiction aux écrans des enfants et adolescents. Certains passent jusqu’à seize heures par jour sur les réseaux sociaux ou devant les jeux vidéos. Amélie, mère et foyer, et Salem, dirigeant d’entreprise de plomberie, ont offert le premier téléphone à Maélina à l’âge de dix ans. Les parents n’ont pas vu le danger venir. Quels en sont les conséquences ? Plus la dépendance est traitée tardivement, plus les effets peuvent être dramatiques. Suivez dans la vidéo ci-dessus ce document au cœur de familles désemparées. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.