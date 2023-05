Énigme en Vendée : témoignages exclusifs sur la disparition de Karine Esquivillon

C'est la première fois qu'ils s'expriment devant une caméra. Antoine, 27 ans, et son frère Thomas, 33 ans, sont sans nouvelles de leur maman, disparue depuis deux mois. Karine Esquivillon, 54 ans, habite en Vendée, dans un hameau de la commune de Mâchée. Elle vit avec son second mari, un brocanteur auto-entrepreneur de 51 ans, Michel Pialle, ainsi qu'avec les trois enfants qu'ils ont eus ensemble. Il a accepté de nous recevoir dans la maison familiale pour nous donner sa version. Michel est le dernier à avoir vu Karine. Le 27 mars en fin d'après-midi, sa femme est à la maison, Michel aussi. Lui, doit partir chercher les enfants à l'école. Mais leur chat se serait enfui dans le jardin. Michel serait sorti le récupérer. Karine aurait alors quitté précipitamment le domicile. Michel part au collège. À 16 heures 43, il affirme avoir reçu un SMS envoyé du téléphone de sa femme lui disant qu'elle part. Michel dit ne pas être surpris. Le couple qu'il forme avec Karine bat de l'aile, mais selon lui, ils vivent toujours sous le même toit en bonne entente, pour le bien-être des enfants. Curieusement, la voiture de la mère de famille est toujours là. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.