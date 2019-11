Énigme pour un double meurtre dans le Loiret : un retraité et son infirmière assassinés

Pourquoi Jacques Samson a-t-il été assassiné sauvagement chez lui et son infirmière, Karine Foucher, retrouvée morte le même jour ? Découverte à deux kilomètres du domicile du retraité, cette quadragénaire a été lardée de coups de couteau. Ce double meurtre mystérieux et ses indices troublants pour les enquêteurs ont secoué la commune de Ferrières-en-Gâtinais dans le Loiret. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.