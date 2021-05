Enquête sur le trafic de cigarettes à Marseille

Depuis des mois, la vente de cigarette de contrebande explose à Marseille. Plus d'une cigarette sur deux consommée y provient de réseau illicite. Elles arrivent surtout par ferry, transportées par les voyageurs qui viennent des pays du Maghreb. Elles sont ensuite répandues en ville par un vaste réseau de petites mains. Des vendeurs à la sauvette qui les proposent au grand jour. Même dans le centre-ville, des jeunes tiennent boutique 24h/24h et les transactions se font en moins de dix secondes. Acheter 1,20 euro au Maghreb, le paquet est revendu 6 euros, soit près de 5 euros de bénéfice. Pénalement, l'acheteur ne risque rien. Ce business lucratif provoque des guerres de territoire souvent réglées à coup de couteau, parfois même, sous l'œil des caméras de surveillance. Pour mettre de l'ordre dans cette jungle, une unité spéciale de la police a été créée dans les quartiers nord de Marseille. Pour que la lutte contre ce trafic soit plus efficace, ces policiers comptent sur un décret récent. Il sanctionne d'une amende de 135 euros les acheteurs de cigarettes de contrebande. À ce jour, la France est le pays d'Europe le plus touché par ce trafic.