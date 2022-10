Epouvantix : Halloween chez les Gaulois

Faire peur, c'est comme faire rire. Et pour que ça marche à chaque fois, il faut du travail, une mécanique rigoureuse. C'est ce que vous allez découvrir dans les coulisses du plus gaulois des parcs d'attraction. Et il n'est pas question de ce rater. Cette période d'Halloween représente 20% du chiffre d'affaires annuel du parc. Alors comment terrifier des amateurs de sensations fortes au point de provoquer malaise, crise de larme et cauchemar chez les plus sensibles ? Il faut imaginer une obscurité totale et quatre amis. Roman, Quentin, Arthur et Emma qui découvrent, à 18 ans, certaines de leurs terreurs enfouies. Ils ont eu peur, tant mieux ! C'est ce que la direction du parc souhaite pour cette période très particulière d'Halloween. Au total, 350 000 visiteurs sont attendus pendant ces 22 jours, qui représentent 20% du chiffre d'affaires annuel. Le Parc Astérix est entièrement modifié. Une zone entière est désormais déconseillée aux moins de seize ans. Pourtant de nombreuses familles, avec des enfants aux bas âges, osent y pénétrer et le regrettent aussi tôt. En coulisses, 300 intermittents, maquilleurs, artistes-cascadeurs, danseurs, une mécanique que rien ne doit enrayer pour semer la terreur. Marion, la directrice des catacombes, vit à cheval entre le monde des vivants et celui des morts. Et fabriquer un mort-vivant nécessite de porter une grande attention au détail. Elle gère une équipe de 20 artistes, et les morts aussi peuvent être en arrêt-maladie. C'est le cas d'une comédienne aujourd'hui, remplacée au dernier moment. Maurane va devoir apprendre à toute vitesse les bons gestes de son horrible personnage. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.