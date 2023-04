Éric Cantona : ange ou démon ?

Au foot, au cinéma, au théâtre, avec nous tous, Cantona joue. Que l'on admire son talent ou que l'on critique son tempérament, il s'en amuse et reste celui qu'il est. Ce dimanche soir, encore, tel qu'en lui-même, ne se prive pas de dire ce qu'il pense de l'époque et de la colère sociale. Cantona pour toujours. Il trouve sa personnalité "ange et démon", dur au cœur tendre, colérique de temps en temps. Il est sage parce qu'il a conscience de ne pas l'être. C'est une forme de sagesse. Torse bombé, l'attitude du parrain dont il a joué le rôle dans son dernier film, son attitude sur le terrain de foot. Il assume aussi que c'est son attitude dans la vie. C'est le premier souvenir qu'il a de lui dans un miroir. Il n'a jamais supporté le mépris, et il trouve que le pouvoir actuel est très méprisant, méprisant vis-à-vis du peuple, des Américains, des Russes, des Chinois. Et quand on réagit physiquement, pour eux, c'est de la violence. Eric Cantona, dit ce qu'il pense, et pense surtout ce qu'il dit, peut-être qu'il le dit un peu plus que les autres. Mais s'il disait tout ce qu'il pense, imaginez un peu !