États-Unis : de plus en plus de camping-cars XXL sur les routes

C'est un peu un retour à la vie de cow-boys durant la conquête de l'Ouest. Pendant la pandémie, beaucoup d'Américains ont vendu leur maison pour partir sur les routes. Ils ont opté pour une vie nomade dans des camping-cars tout confort, dont certains coûtent plus de deux millions d'euros. Ce style de vie a le vent en poupe aux États-Unis. En effet, plus de 430 000 Américains se sont offert une maison roulante en 2020. Ainsi, des couples de retraités retrouvent la liberté et vivent dans des ressorts spécialement aménagés pour leur véhicule. Et des familles parcourent des centaines de milliers de kilomètres à travers les États-Unis. Nous sommes allés à la rencontre de cette Amérique qui ne tient plus en place. Lauren et Aaron, sollicités par notre équipe, ont franchi le pas il y a trois ans, et ne regrettent rien. "Notre décor change tout le temps", s'enthousiasme la trentenaire. "Notre environnement n'est jamais le même, c'est juste super, j'adore le changement." Le couple a vendu sa maison et acheté un camping-car d'occasion pour 25.000 euros, pour quitter définitivement sa routine d'Atlanta. Avec leurs enfants, ils déménagent tous les dix jours. Ils se financent grâce à la société en ligne qu'Aaron parvient à gérer à distance, et Lauren alimente leur compte Instagram des photos de leur aventure. Des sommets enneigés du Montana au camping sauvage dans le grand canyon, du désert à l'océan, ils découvrent un pays hors norme et s'offrent des moments inoubliables.