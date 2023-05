Europa-Park, le roi du grand huit

Cent attractions et spectacles, treize roller coaster, six millions de visiteurs... À 60 km de Strasbourg, en Allemagne, Europa-Park existe depuis 1975. Son thème est celui des pays d'Europe. On déambule en Italie, en Suisse, en Hollande ou encore en Grèce. L'entrée adulte coûte 57 euros et 44 euros pour le parc aquatique. Pour se démarquer de ses concurrents, notamment Disneyland Paris, le parc allemand doit sans cesse innover. Sa stratégie est de mettre l'accent sur les technologies futuristes et un positionnement de plus en plus luxe, bien loin de l'esprit forain des débuts. Parmi la clientèle, 25 % sont des Français. Davina est professeure de droit, Samuel est conducteur de RER. Cette famille recomposée vient de Marne-la-Vallée. Le record européen de roller coaster les a attirés. Pour leur première fois au parc, ils sont un peu perdus. Dans le quartier russe, des vaisseaux tournant sur eux-mêmes représentent la conquête spatiale, un kilomètre de parcours à 80 km/h. La famille enchaîne les roller coaster. En Islande, le Blue Fire, une propulsion à 100 km/h en 2,5 secondes et le plus haut looping d'Europe. Avec deux campings et six hôtels 4 étoiles, le parc vend 6 000 lits. Le taux d'occupation annuel atteint les 99 %. Ambiance village suédois, Colisée italien ou encore monastère portugais avec azulejos, chapelle, et même des réceptionnistes en robe de bure. Le défi est de concilier tourisme et service haut de gamme.