Ève Gilles, la nouvelle Miss entre gloire et critiques

Ève Gilles est devenue une icône. Elle devient la 94e Miss France et la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais à être couronnée. Elle n’a pas mâché ses mots : “Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes qu’on a ou pas. Pour moi, c’est bien plus que ça”. Sa réplique fait mouche et séduit le jury qui lui accorde ses votes. Comme toutes celles qui l’ont précédée, Ève Gilles a vécu une première semaine à cent à l’heure, entre marathons médiatiques, retrouvailles avec ses proches et rencontres déjà marquantes. Depuis l’élection, un déferlement de critiques, voire de haine à propos de ses cheveux et plus généralement de son physique, s’est abattu sur la jeune femme. La nouvelle Miss France est de retour dans sa ville, Quaëdypre. Tout le village se plie en quatre pour accueillir dignement l’enfant du pays. Dans la salle polyvalente, les employés municipaux s’activent. Ses grands-parents sont les deux invités d’honneur discrètement installés à la mairie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.