Exclusif, Anouchka Delon : mon père victime d'abus de faiblesse

Anouchka affirme que son père ne lui a jamais présenté Hiromi Rollin officiellement comme sa campagne, la femme qui s'occupait de la résidence secondaire de son père. Hiromi Rollin a forcé son père à dire publiquement qu'elle était sa campagne. Depuis l'AVC d'Alain Delon en 2019, Hiromi Rollin affirme s'être occupée toute seule de lui sans aucune aide des enfants d'Alain Delon. Les médecins suisses ont insisté pour qu'une infirmière vienne l'aider, mais c'était hors de question pour elle. Elle était jalouse de tout et de tout le monde, même de ses amis qui lui envoyaient des messages. Quand son père était en réanimation, Hiromi Rollin avait dit à Julien, le mari d'Anouchka, que si son père ou ses enfants ne lui donnaient rien, elle allait leur faire un procès. Anouchka a alors monté un dossier avec des gendarmes et des mains courantes contre elle. Ce qu'il ne faut pas oublier dit-elle, c'est que son père a co-signé la plainte, à force de ne plus en pouvoir de cette femme. Le 5 juillet 2023, à la demande de son père, elle et ses frères, aidés d'un garde du corps, avaient expulsé Hiromi Rollin de la propriété de Douchy. La scène a été filmée assure Anouchka et le procureur a la vidéo, il n'y a pas eu de violence. Depuis, les enquêteurs ont découvert 110 000 euros en cash, cachés dans les affaires d'Hiromi. Aujourd'hui, Anouchka espère que son père aura une fin de vie tranquille et demande juste à Hiromi Rollin de sortir de leur vie.