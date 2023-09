Exclusif : les confidences sans tabou d'Édouard Philippe

C’est dans le même bureau, celui du maire du Havre, qu’il nous recevait il y a deux ans. Mais il y a une différence, il y a maintenant une carte de France, tel un plan de bataille. Itinéraires d’un conquérant qui, ces derniers temps, voit ses ambitions contrariées par une spectaculaire transformation physique. Dans son dernier livre, Édouard Philippe en parle et à travers les lieux qui l’ont fait, il révèle qui il est et où il veut aller. Ses relations avec Emmanuel Macron, son ambition présidentielle et l’éventuel impact que pourraient avoir les deux maladies auto-immunes dont il souffre... l’ancien Premier ministre répond sans tabou à Audrey Crespo-Mara. Un entretien exclusif. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.