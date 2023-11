J'ai été harcelé à l'école : l'interview exclusive de Gabriel Attal

Gabriel Attal avait toujours refusé de parler de lui. Si le ministre de l’Éducation nationale choisit de raconter son histoire, ce dimanche 5 novembre, c’est dans le seul espoir d’aider ceux, qui aujourd’hui à leur tour, traversent les souffrances du harcèlement, leur dire qu’on peut les surmonter et cicatriser. À la fin du collège, quand il avait quatorze ou quinze ans, un élève de l’établissement avait ouvert un site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Gabriel Attal a vécu un déferlement d’insultes et d’injures violentes qui a duré plusieurs mois. L’élément déclencheur était le fait qu’il soit allé au cinéma avec une fille que le harceleur aimait bien. “Je vais te détruire”, c’était la phrase de l’élève oppresseur. Il usurpait l’identité de Gabriel Attal pour diriger des insultes envers ses propres amis afin de l’isoler. Gabriel Attal en a parlé aux conseillers d’éducation de son collège qui ont pris les choses au sérieux, et l’élève avait fini par quitter l'établissement au bout de plusieurs mois. Son ascension fulgurante et sa nouvelle célébrité dans la politique ont nourri les rancœurs du harceleur. Gabriel Attal explique qu'il s'en est pris à nouveau à lui après son entrée au gouvernement, allant jusqu'à révéler son homosexualité sur les réseaux sociaux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.