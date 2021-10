Extrême tentation : pourquoi veulent-ils voter Éric Zemmour ?

Accrochés, séduits par la personnalité médiatique, ils ont fini par se rallier à ses idées les plus extrêmes. Différents profils de Français souhaitent aujourd'hui, et ils sont nombreux selon les sondages, une candidature Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Selon les sondages, Éric Zemmour est crédité de 17% au premier tour. Des retraités, des jeunes, des électeurs de droite ou proches des gilets jaunes... Selon certaines études, le profil type du sympathisant du polémiste est plutôt urbain. Il y a ceux qui ont voté Emmanuel Macron ou Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2017. Olivier Ubéda est l'un des stratèges politiques de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Officiellement, il organise pour Eric Zemmour des conférences sur son dernier livre "La France n'a pas dit son dernier mot".Pour eux, Éric Zemmour n'est pas un extrémiste. Même s'il a été condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011 et à la haine religieuse envers les Musulmans en 2018. Mais une fois encore, l'éditorialiste, qui n'a pas encore officialisé sa candidature, met en avant ses thèses de prédilection. Des thématiques bonapartistes, identitaires et souverainistes pourfendant l'Europe, dépeignant une grandeur de la France menacée par la mondialisation et la décadence. Pour ses soutiens, Éric Zemmour est l'homme providentiel. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.