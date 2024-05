Fabien Ferré, trois étoiles d'un coup

Il déjoue tous les pronostic. En mars dernier, Fabien Ferré est devenu le plus jeune trois étoiles français de l'histoire, dès la première année de sa prise de fonctions en tant que chef au restaurant de l'Hôtel du Castellet. Un exploit que le jeune homme doit à sa créativité, sa rigueur et une détermination impressionnante. Pour certains critiques gastronomiques, Fabien Ferré ne serait qu'un coup de com' du guide rouge. Pour d'autres, il fait souffler un vent de fraîcheur sur la grande cuisine. Un chef sportif qui tape la balle avec ses équipes, une cuisine dans l'air du temps où asperges et navets remplacent les pièces de viande. Le jeune chef est prêt à tous les sacrifices pour prouver qu'il n'a rien d'une étoiles filante.