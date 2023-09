Fabrice Luchini : les rares confidences intimes d'un grand sensible

Il aime se donner en spectacle. Mais ce soir, Fabrice Luchini, ce pudique qui s'exhibe pour mieux se cacher, accepte de se dévoiler. Il avouera lui-même ne s'être jamais autant confié. Et puisque son dernier film parle de filiation, nous avons commencé par la sienne, qui lui a légué cette anxiété, pas vraiment apaisée par 48 années de psychanalyse. Découvrez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.