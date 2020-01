Face à l’autisme, un amour hors normes

Agressivité, retards de langage, repli sur soi… Leurs mondes semblent inaccessibles et le nôtre, parfois, les rejette. Comment trouver les passerelles, quelles solutions face à des ados atteints d’un trouble autistique profond ? Une aventure en terre inconnue où d’incroyables rencontres finissent par se produire, à force d’amour et de patience, où des parents et des éducateurs mettent parfois des années à établir un lien que l’on croyait impossible. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.