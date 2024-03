Face aux dealers : 3 000 points de deal, une guerre sans fin

À Besançon, le quartier populaire de Planoise, 20 000 habitants, compterait entre trois et cinq points de deal, certains devant des commerces. Chacun d'eux générerait plusieurs milliers d'euros par jour. C'est une situation devenue invivable pour de nombreux habitants. Que faire face au trafic de drogue ? Avec plus de 3 000 points de deal, la question se pose partout dans notre pays. Chaque année, les Français dépenseraient plus de quatre milliards d'euros en produits stupéfiants. Ils sont même les premiers consommateurs de cannabis en Europe, un marché pour lequel s'affrontent des réseaux toujours plus nombreux et toujours plus violents. L'an dernier, en 2023, il y a eu 418 assassinats, tentatives de meurtre ou règlements de comptes, 38 % d'augmentation en un an, une guerre des gangs qui gagne désormais les moyennes et petites villes. Selon le ministère de l'Intérieur, 240 000 personnes vivraient directement ou indirectement du trafic de drogue, une économie parallèle tellement enracinée que certains quartiers semblent s'être résignés à cohabiter avec les trafiquants.