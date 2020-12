Face aux dealers : le quotidien de la police de Grenoble

L'agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d'importants trafics de stupéfiants. Contrairement au reste de la France, les deux confinements n'y ont pas entrainé de chute de la délinquance. Les tirs de mortiers d'artifice qui visaient des policiers se multiplient dans ces cités. Ces artifices sont normalement interdits à la vente, mais qu'on trouve sur Internet pour une dizaine d'euros. La police est sous les feux de l'actualité. Vous allez découvrir les conditions de travail des agents de la Brigade spécialisée de terrain (BST) dans les quartiers les plus chauds de Grenoble. Ce n'est pas de tout repos. Et comme dans beaucoup d'autres cités, le face-à-face quotidien entre des jeunes qui font dans la provocation et des policiers qui multiplient les contrôles est souvent tendu, jusqu'à parfois dégénéré dans des batailles rangées. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.