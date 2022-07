Famille, amour, blessures : Muriel Robin se confie

Son grand amour Anne et les antidépresseurs l'ont aidé à trouver un équilibre. Muriel Robin évoque ce soir les blessures qui l'ont longtemps tourmenté. L'humoriste et comédienne découvrait il y a quelques années seulement un lourd secret de famille. Malgré ses succès sur les planches ou le petit écran, malgré son Emmy Award, elle a la main tourmentée. Peut-être parce que Muriel Robin a grandi entre une mère autoritaire et un père trop discret. Elle a découvert il y a peu qu'il n'était pas son père. Autant de blessures d'enfance qui nourrissent le mal-être d'une artiste. À l'origine de son plus grand tourment, il y a une femme dont elle a hérité l'apparente dureté, sa mère. L'amour du public peut-il guérir ses blessures d'enfance ? Un jour, elle décide d'arrêter la scène. Sa mère s'enfonçait dans la maladie d’Alzheimer. Elle reste auprès d'elle dans l'appartement de son enfance à Saint-Étienne pendant un an. Elle nous explique également ce choix. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.