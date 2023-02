Fans de Marvel, dans la peau d'un super-héros

Elle s'échappe de leur quotidien dans la peau de super-héros, comme des milliers de personnes dans le monde. Ils deviennent Spiderman ou Captain Marvel. À 56 ans, Sylvie est devenue fan de Rocket, mélange de raton laveur et de Rambo, héros du film "Les Gardiens de la Galaxie", l'un des succès de la franchise Marvel. Elle a fabriqué elle-même son costume avec l'aide de son ainée costumière. Incarné Rocket est une bouffée d'air pour cet agent d'entretien, dont la seconde fille est trisomique. Pour Émilie, aussi, la révélation est arrivée sur le tard. Cela fait trois ans qu'elle s'est prise de passion pour les super-héros. Depuis, la conseillère Pôle Emploi dépense des milliers d'euros en cours de sports privés et en achat de costume sur mesure. Son but est de devenir la Captain Marvel de référence dans l'univers du Cosplay.