Fans et business, la vague K-Pop

Pour tous les enfants des années 70, 80 et 90, quasiment toutes les grandes stars de la pop mondiale étaient anglo-saxonnes. Mais, c'est terminé ! Les années 2000 ont vu émerger une nouvelle culture musicale de masse en provenance de Corée du Sud. Selon les estimations, 400 000 jeunes français sont fans de K-Pop. Toutes les semaines, les soirées K-Pop remplissent des salles à Lyon, Bordeaux, Toulouse... partout en France et en Europe. Ce genre musical est né à Séoul dans les années 90, porté par des centaines de groupes de garçons et de filles au physique standardisé que leurs fans appellent les "Idols". Une musique qui a été étudiée pour plaire au monde entier, mélange de pop, de rap et d'électro, et des chansons politiquement correctes qui sont chantées en coréen et en anglais. En 2021, plus de 57 millions d'albums de K-Pop se sont vendus dans le monde, les clips visionnés des milliards de fois. Un succès commercial et un atout diplomatique pour le pays. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.