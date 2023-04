Femmes aux commandes : les héritières de Bernard Loiseau

Dans la cuisine étoilée de renommée mondiale, on prépare du foie gras chaud au vin jaune, coings et rutabaga, ou du carpaccio de noix de Saint-Jacques, beurre blanc au caviar. Comme il confirmait, Blanche y apprend le métier depuis deux ans. Elle a commencé en bas de l'échelle, malgré son prestigieux patronyme. La jeune femme marche dans les pas d'un père toujours omniprésent, la star des fourneaux Bernard Loiseau. Elle avait six ans quand il est mort. Depuis, elle a fait l'Institut Paul Bocuse, travaillé dans des restaurants à l'étranger. Guidée par le chef Patrick Bertron, elle voudrait aujourd'hui incarner la relève. Bérangère, 32 ans, est la fille aînée et n'est jamais en cuisine. C'est l'intendante en chef et elle devrait succéder à leur mère Dominique à la tête du groupe. Avec elle, pas question qu'un client rate son expérience 5 étoiles. Après un parcours dans la publicité et la finance à New York et en Asie, elle réintègre le cocon familial après le confinement, avec beaucoup de projets de rénovation en tête. C'est elle qui a mis sa touche personnelle à la suite japonisante que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article.