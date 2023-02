Fesses XXL : les risques d'un lifting à la mode

Deoncey l'a fait surtout pour plaire aux hommes et à ses abonnés sur les réseaux sociaux, quand Viviana souffrait d'un vrai complexe. Toutes les deux se sont offertes pour près de 10 000 euros des fesses aux rebondies disproportionnées. C'est la mode à Miami aux États-Unis. Elle a été popularisée par les vedettes comme Kim Kardashian et Cardi B. Pour reproduire la forme de ces stars, aux États-Unis, elles sont des dizaines de milliers chaque année à subir un Brazilian Butt Lift ou BBL, soit un lifting des fesses à la Brésilienne. Cette technique, inventée au Brésil, consiste à récupérer la graisse dans certaines parties du corps, comme le ventre, pour la réinjecter dans les fesses et les hanches. Cette nouvelle tendance pousse chaque année des dizaines de milliers d'Américaines dans les cliniques esthétiques. L'opération comporte pourtant de nombreux risques et peut parfois s'avérer fatale. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.