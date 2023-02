Feu à Paris, dix morts et une accusée

Dix morts et des dizaines de personnes traumatisées, qui ont cru leur dernière heure arrivée. Elles étaient accrochées à une corniche, rassemblée sur le toit d'un immeuble en flammes. C'était à Paris, il y a quatre ans, jour pour jour. Même les pompiers qui ont eu toutes les peines du monde à intervenir sur ce sinistre sont encore marqués. Quelques boulettes de papier et des bouts de bois posés devant une porte, suffisent à déclencher l'incendie. En un temps éclair, il se propage dans les faux plafonds, la cage d'escalier, puis dans les huit étages de l'immeuble. Peu après minuit, le feu se déclare, dix personnes trouvent la mort. Un incendie d'origine criminelle, dont est accusée une des résidentes de l’immeuble, Essia Boulares, 42 ans. La suspecte mise en examen était hospitalisée en psychiatrie, quelques jours avant le drame. Placée en garde-vue, le soir même, elle nie les faits. Sans profession, mère d'un enfant de dix ans, dont elle n'a pas la garde. Elle sera jugée à partir de demain, par la cour d'assises de Paris. L'enjeu de ce procès sera son état mental, au moment des faits. Essia Boulares encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'altération de son discernement était retenue, sa peine pourrait être ramenée à 30 ans maximum. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.