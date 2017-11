Louis-Le-Grand, un lycée d'élite

N’y sont admis que les premiers de la classe. Louis Le Grand est l’un des seuls lycées publics en France à avoir le droit de pratiquer une sélection aussi drastique. Dans cette fabrique à élite, le programme de maths est avalé en un mois et demi, le reste de l’année étant consacré à approfondir. Héloïse et Youssef, deux élèves de seconde lancés dans cette course à l’excellence, vont devoir résister au rythme de travail et à la pression, qu’ils se mettent parfois eux-mêmes.