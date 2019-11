Fins de série, invendus, le supermarché des bonnes affaires

Deux millions de tonnes de fruits et légumes partent à la benne à ordures chaque année en France. Les standards exigés aux producteurs par la grande distribution sont à l'origine d'un énorme gaspillage. Une chaîne d'épiceries anti-gaspi rachète ces invendus pour les revendre 20 à 40% moins chers que dans les grandes surfaces classiques. Le supermarché anti-gaspi, comment ça marche ? Est-ce toujours une bonne affaire ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.