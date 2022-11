Fiona Lauriol, mon épopée avec ma grand-mère centenaire

Tout a commencé le jour où l'Ehpad dans lequel avait résidé la grand-mère de Fiona a appelé la jeune femme pour lui annoncer que sa mémé Dominique n'avait plus qu'une semaine à vivre. En l'embarquant à plus de 100 ans dans une échappée à plus de 15 000 Km sur les routes d'Europe en camping-car, sa petite fille a prolongé sa vie de plusieurs années. S'en est suivi une formidable aventure entre la centenaire et sa petite fille. Une échappée sur les routes d'Europe qui a transformé Fiona et le regard qu'elle porte sur le grand âge. Ce dimanche soir, la jeune femme revient de son road trip hors norme dans le portrait de la semaine.