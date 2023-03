Fissures : 10 millions de maisons menacées ?

C’est un mal insidieux qui ronge leur maison. Partout, il y a de grosses fissures. Depuis cet été, Vincent, conducteur d’engin, et Anaïs, aide à domicile, s'angoissent pour leur pavillon, acheté à 160 000 euros à crédit, et qui se dégrade à vue d'œil. Des maisons qui craquent de toute part un peu partout en France. C'est une conséquence concrète du réchauffement climatique et de la sécheresse à répétition. Dans de nombreuses régions, le sol argileux se rétracte l’été, puis regonfle l’hiver avec les précipitations. Dix millions de maisons seraient menacées de ces mouvements de terrain dévastateurs. Entre des logements qui deviennent inhabitables, voire dangereux, et le bras de fer sans fin avec les assurances, qui peut durer des années, c’est une descente aux enfers pour les sinistrés. Ces deux dernières années dans le département du Var, 67 communes ont demandé l’état de catastrophe naturelle, seules treize l’ont obtenu. Nous avons contacté la Fédération Nationale des Assurances à Paris. Elle admet que même en cas d’arrêté de catastrophe naturelle, seul un dossier sur deux donne lieu à une indemnisation. Après six ans de procédure, le chantier de réparation vient de commencer chez Jean-Paul et Line, deux retraités du Gars. Le coût de ce chantier colossal est de 120 000 euros, intégralement pris en charge par l’assurance. En attendant, ils seront hébergés dans un appartement provisoire payé par leur assurance, c’est la loi. Ils ne reviendront que dans trois mois. Selon les assureurs, la facture des maisons fissurées devrait s’élever à 43 milliards d’euros, dans les 30 prochaines années.