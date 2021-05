"Fit girls" : les déesses du fitness

En contrôlant les réseaux sociaux de vos adolescentes, vous verrez peut-être à côté des chanteuses, des actrices et des influenceuses mode et beauté celles que l'on appelle les "Fit girls". Ces jeunes femmes mettent en avant un mode de vie sain et sportif pour accrocher les jeunes. Mais attention aux régimes alimentaires particuliers que promeuvent ces nouvelles égéries de la forme. Des milliers de ces jeunes femmes sportives partagent leur quotidien sur Internet et les réseaux sociaux. Les "Fit girls", ou littéralement les filles saines et en forme, connaissent un succès fou. Silhouette, sport, alimentation, tous les jours, elles prodiguent des conseils à leur communauté et vivent de ce business. En France, les plus célèbres comptent des millions d'abonnés. Ces nouvelles égéries du fitness représentent un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour des marques de sport ou de nutrition. Ces dernières les courtisent et les rémunèrent pour qu'elles mettent en avant leurs produits. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes femmes.