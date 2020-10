"Fit mom" : sport et grossesse compatibles ?

Depuis quelques années, des femmes enceintes ou des mamans ultra sportives sont partout sur les réseaux sociaux. Leur objectif est de minimiser les effets de la grossesse sur leur ligne et poster leur résultat sur Internet. Cette mode est née aux États-Unis en 2013. Depuis, de nombreuses stars exhibent leur ventre plat post grossesse. Une incitation à reprendre le pouvoir sur son corps ou un nouveau moyen de faire culpabiliser les femmes. Dans l'Hexagone, cette tendance est devenue une opportunité pour beaucoup de coachs sportifs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.