Flavie Flament et son viol oublié  

SEPT À HUIT - C’est une révélation bouleversante. Abusée par un adulte et violée à l’âge de 13 ans, Flavie Flament a "oublié" pendant près de 30 ans. Ce douloureux épisode s’était effacé de sa mémoire ou plutôt s’était logé, enfoui, dans ce qu’on appelle la mémoire traumatique. Trente ans plus tard, elle a dû composer avec la réapparition des sensations, des images, des flashs. Si elle prend la parole c’est pour alerter sur les délais de prescription fixé par la justice et pour convaincre ceux qui n’osent pas dénoncer de le faire sans délai.