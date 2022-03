Florent Ladeyn, le chef du Nord

Ni poivre ni citron ni café, Florent Ladeyn a banni ces produits de la carte de ses restaurants parce qu'ils ne sont pas de chez lui, le Nord. Le jeune chef s'astreint à ne cuisiner que du local. Une contrainte qui fait le succès de ses quatre restaurants. En fonction des saisons, Florent crée des menus qui subliment et redonnent une modernité au terroir ch'ti, peu valorisant en cuisine. Avec lui, rien n'est perdu, même le pain rassis sert à confectionner des cocktails. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.