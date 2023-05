Florent Ladeyn, le Ch'ti chef

Ni poivre, ni citron, ni café, Florent Ladeyn a banni ces produits de la carte de ses restaurants, parce qu'ils ne sont pas de chez lui, le Nord. Le jeune chef s'astreint à ne cuisiner que du local. En fonction des saisons, Florent crée des menus qui subliment et redonnent une modernité au terroir ch'ti, peu valorisé en cuisine. Un couple a fait 40 km, depuis Lille, pour vivre cette expérience gastronomique mystérieuse. Kathie et Charles vont déguster dix plats : poitrine de porc fumé au foin avec une salade d'endives, shawarma de céleri cuit à la broche ou encore, au dessert, sorbet de poire de terre praliné de tournesol. Un voyage culinaire en terre flamande à 76 euros par personne. Des saveurs remises au goût du jour qui intriguent et attirent, l'établissement est complet midi et soir. Il faut réserver deux mois à l'avance. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.