"Ça ne s'arrête jamais" : Florent Pagny se confie sur son combat contre le cancer

En janvier 2022, Florent Pagny annonçait souffrir d'un cancer du poumon, et annulait sa tournée. Quelques mois plus tard, le chanteur avait confié aux équipes de Sept à Huit être en rémission. Mais en janvier dernier, alors qu'il se trouvait en Patagonie, des examens ont révélé la présence d'un ganglion, l'obligeant à rentrer à Paris. Audrey Crespo-Mara a retrouvé Florent Pagny en Argentine, où il lui a raconté sa situation médicale sans détours. Le 23 janvier 2023, Florent Pagny se trouve en Patagonie, avec sa femme Azucena Caamaño lorsqu'il reçoit la visite d'Audrey Crespo-Mara. Et contrairement à leurs deux premières rencontres, le chanteur semble un peu plus inquiet. "On a passé des examens il y a très peu de temps, car j'ai eu une énorme quinte de toux, qui m'a rappelé mes débuts, et les images ne sont pas terribles, donc dans trois jours je rentre à Paris pour aller voir ce qui se passe", confie-t-il, précisant qu'il s'agit d'un "ganglion" avec "des risques de métastases". "Ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaitre, l'autre fois c'étaient les tâches blanches, maintenant c'est un ganglion qui marque, j'ai pas fait le traitement d'immunothérapie alors il faut vite que je retourne le faire". Il est conscient qu'il y a "toujours des vraies possibilités de rechute" et se demande si le scénario aurait été différent en restant en France. "Si j'avais été en France ces cinq derniers mois peut-être que je n'aurais pas ce ganglion, si j'avais suivi le programme prévu, c'est un peu de ma faute. Mais bon on ne va pas avoir peur, flipper, on va faire ce qu'on a à faire".