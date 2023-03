Florent Pagny, mon combat

Un soir, Florent Pagny a appelé Audrey Crespo-Mara pour lui proposer un film. Cela faisait bientôt six mois qu'il se savait malade. Ils allaient se voir trois fois dans l'année, pour raconter l'histoire de sa reconstruction. Malheureusement, le dernier épisode ne sera pas tel qu'on l'avait imaginé. Après des toux graves inhabituelles chaque soir, Florent Pagny a décidé de faire scanner. C'est là qu’il a appris la nouvelle. Atteint d'un cancer du poumon, il était impossible pour le chanteur de nouer la fin de sa tournée. Il a donc dû annuler une partie de ses concerts. L’artiste a choisi de l’annoncer publiquement, avec une honnêteté et une sobriété qui force le respect, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Après plusieurs séances de chimio, toutes les cellules cancéreuses dans ses poumons ont complètement disparu. Six mois plus tard, Audrey et Pagny se sont retrouvées à New York. Il a retrouvé sa forme. Ses cheveux et ses barbes ont repoussé, il était sur la route de la guérison. Deux mois après cela, ils se sont retrouvés en Patagonie, là où il vit une grande partie de l'année depuis bientôt 30 ans. Mais ce qu'il s'apprête à annoncer n'est pas du tout ce qui était prévu. Il a passé quelques scanners depuis la dernière interview. Les résultats ont montré qu'il présente des risques de métastases. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.