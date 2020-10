Floride : le royaume de Mickey affecté par la crise du Covid-19

C'est la capitale mondiale des parcs d'attraction. La ville de Disney aux États-Unis, Orlando en Floride, est durement touchée par la crise covid et ses conséquences sur le tourisme. Malgré la réouverture des parcs et hôtels, les licenciements sont massifs. Le taux de chômage avoisinait les 23%, le plus élevé aux États-Unis. Des milliers de familles se retrouvent à la banque alimentaire. Certaines d'entre elles ont perdu leurs maisons. Une situation sans précédent qui avive les tensions dans cet État politiquement stratégique, à deux semaines de l'élection présidentielle américaine.