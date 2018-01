SEPT À HUIT - C’est un document choc. Aux Etats-Unis, les enfants sont traités comme des marchandises. Les couples peuvent les adopter pour parfois s’en séparer quelques mois plus tard, sans avoir à se justifier. Ces enfants redevenus sans famille sont alors ré-adoptables… « en 2è main » en quelque sorte. Les sociétés et associations qui cherchent à les placer utilisent des méthodes très marketing dans des pages de catalogues et au cours de défilés d’enfants à adopter.