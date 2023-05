Foire aux produits : les virtuoses de la vente

Cette année à la foire de Paris, une innovation fait vibrer les foules : une plateforme de fitness ! Ils sont pas moins de quatre stands à se disputer les clients. Ce qui fait la différence, c’est le bagou des vendeurs. Pendant douze jours, Paris accueille la crème des crèmes des vendeurs, le nec plus ultra des camelots et autres démonstrateurs. Mille deux cents exposants tentent de séduire les 400 000 visiteurs de la plus grande foire commerciale d’Europe. C'est un marché de plus de 100 millions d’euros. Belles paroles, promesses de bonnes affaires, zestes d’humour, bienvenue dans la ligue des champions des vendeurs de foires. Pour certains, la vente est un sport de compétition. C’est l’état d'esprit de Marie, 25 ans, responsable des ventes d’une jeune entreprise bordelaise. Bien avant l’ouverture, elle prépare le terrain. Sa mission, c’est de vendre des ballons de fitness transformés en objets design. Elle est habituée aux challenges. Ancienne sportive de haut niveau, elle était un espoir de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, jusqu’au jour où un accident est venu briser son rêve. Elle postule chez Bloon et aujourd'hui, c'est la meilleure vendeuse et elle coache toute l’équipe. Pour sa deuxième foire de Paris, elle est en binôme avec Vincent, 22 ans, embauché en alternance. La foire de Paris n’est pas gratuite, treize euros en prévente, quinze euros sur place. Le forfait famille est à 35 euros. Dix heures précises, une marée humaine envahit les travées, pressée de découvrir et de tester les dernières innovations des plus grandes marques. Le hall numéro un est le plus visité de la foire. Les curieux viennent y voir les innovations en lice pour le Concours de Lépine. Pour René, la foire de Paris est la meilleure des vitrines, de quoi, il espère booster ses ventes aux prochaines foires, celle de Bordeaux et de Nancy. Sa vie est une vie sur les routes, comme pour tous les camelots, depuis toujours.